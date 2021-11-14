Немецкий журналист обвинил дожди в поражении вермахта под Москвой

Почему в осенне-зимних боях под Москвой могущественная немецкая армия потерпела сокрушительное поражение? Потому что, объясняли потом побежденные, против нас воевал могущественный "Генерал Мороз". А русские в военной науке - дикари и лапотники…

Мифический ледяной генерал был с позором низложен и разжалован скромными метеорологами.

Хроника температурного столбика

Доказательства сейчас легко разыскать даже в открытом доступе. Например, в архивах Гидрометцентра, на профильных сайтах, в фондах Российской государственной библиотеки. Тихие цифры со всей очевидностью опровергают нацистскую мифологию.

Метеорологическая обсерватория им. В.А. Михельсона при Тимирязевской сельскохозяйственной академии.

По данным срочных наблюдений Метеорологической обсерватории им. В.А. Михельсона при Тимирязевской сельскохозяйственной академии (ТСХА), сентябрь 1941 года был отмечен обильными дождями. В октябре похолодало в пределах нормы, вторая половина месяца и начало ноября - теплые.

Средняя температура воздуха в Москве и окрестностях в сентябре 1941-го составила +9,2 градуса по Цельсию, в октябре +2,1оС, в ноябре -5,3оС, в декабре -12,8оС.

4 ноября температура под Москвой опустилась до -7 градусов по Цельсию.

7 ноября, в день легендарного парада, пришла оттепель.

С утра шел снег из низких плотных туч - столицу "атаковал" теплый атмосферный фронт циклона. Для налетов немецкой авиации город стал недоступен. Метеопрогноз был, по всей видимости, решающим аргументом в пользу парада - Сталину о циклоне доложили заранее. Войска шли по площади при температуре около -4оС и юго-восточном ветре 5-7 м/с. В Москве за сутки выпало тогда 4,4 мм осадков в виде снега.

А уже днем 8 ноября снова потеплело.

С 11 по 13 ноября похолодало до 15-17оС, затем температура снова упала до -3-10 оС.

Историки приводят запись о погоде 30 ноября в расположении нашего 13-го армейского корпуса: "Потепление. Температура около 0o. В районе расположения 13 АК к вечеру прошел дождь. Состояние дорог прежнее".

Лишь 5-7 декабря температура понизилась до 21-23оС, в канун Нового года опускалась до -23-27оС, местами до -35оС.

Но в это время уже в полную силу шло контрнаступление Красной Армии.

Захватчиков обезоружил не мифический генерал Мороз, а рядовые и офицеры Красной Армии.

Рождественские подарки Геббельса

В своих мемуарах командующий танковыми войсками (2-й танковой группой) вермахта "панцергенерал" Хайнц Гудериан вспоминал, как докладывал Гитлеру об "ужасной" ситуации со снабжением на фронте в ноябре 1941 года:

"Не было ни маскхалатов, ни сапожной мази, ни белья, ни, что самое страшное, шерстяных штанов. Многие из солдат до сих пор ходили в хлопчатобумажных брюках, и это при 22 градусах мороза!.. Солдаты добывали себе русские шинели и меховые шапки, и только по эмблемам можно было распознать в них немцев".

Докладывал Гудериан фюреру и о нехватке шипов для танковых траков, антифриза, зимнего масла, мази против запотевания перископов. Чтобы завести танк, надо было сначала развести под ним костер. "Как это ни печально, но Верховное командование превзошло само себя в части недоверия к нашим докладам о слабости наших войск и в части сочинения новых требований, не сделав при этом ничего для подготовки наших частей к зиме…".

Обмундирование - неудобное и холодное. Тесные короткие сапоги, подбитые металлическими клепками, - причина массовых обморожений. Дошло до того, что в декабре Геббельс объявил в Германии экстренный рождественский сбор теплых вещей для солдат. Зато, по воспоминаниям фашистских генералов, на фронт (19 ноября под Юхнов) умудрились доставить целый эшелон… отборного французского вина, по пути превратившегося в лед. "Я никогда прежде не видел солдат в такой ярости", - вспоминал тогдашний начштаба 4-й армии генерал Блюментритт.

Оглушительные просчеты нацистских генералов!

Но при чем тут "Генерал Мороз"?

Пленные немцы. Фото: РИА Новости

Оценка маршала Жукова

Мороз не щадил и наших бойцов. Согласно архивным данным, в конце октября 1941 года в частях Красной Армии на Западном фронте недоставало 63 тысячи шапок, 136 784 телогрейки, 168 754 ватных шаровар, 89 360 вязаных перчаток. Бойцы ходили в ботинках с обмотками, ночевали в окопах. По оценкам военных экспертов, за холодную зиму 1941-42 гг. из рядов РККА по причине обморожений и болезней выбыло около 180 тысяч человек. Такие же потери войск вермахта составили 230 тысяч. Цифра сопоставимая.

А роль "генерала Мороза" в битве за Москву коротко и ясно сформулировал маршал Георгий Жуков:

"Генералы Г. Гудериан, Г. Гот и другие считают основной причиной поражения их войск под Москвой наряду с ошибками Гитлера суровый русский климат. Конечно, и погода, и природа играют свою роль в любых военных действиях. Правда, все это в равной степени воздействует на противоборствующие стороны… Наша страна одевала и согревала своих солдат. А гитлеровское руководство собиралось налегке пройтись по России, исчисляя сроки всей кампании неделями и месяцами. Значит, дело в политических и стратегических просчетах фашистской верхушки…".

P.S.

Сталинградская битва продолжалась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943-го. Снова зима, холод, снег, ветер. Но о "генерале Морозе" немцы уже не вспоминали. Миф исчерпал себя.

Из истории мифа

Гитлер наступил на грабли Наполеона

Французский генерал Арман де Коленкур предостерегал своего императора "об опасностях пребывания в Москве и опасностях зимы, если нам придется двигаться во время морозов". Наполеон поднял его на смех: "Коленкуру кажется, что он уже замерз!". Тот рискнул возразить: "Зима ворвется внезапно, как бомба, и при том состоянии, в котором находится армия, ничего не может быть страшнее".

Ключевые слова - "состояние армии". Они объясняют всё.

27 сентября выпал первый снег. Из сожженной Москвы французы выступили 8 октября. Холода пришли через месяц.

В 29-м бюллетене Великой Армии от 3 декабря 1812 года Наполеон писал: "По 6-е число ноября погода была прекрасная, и движение армии происходило с наилучшим успехом. Морозы начались 7-го числа. С сего времени не происходило ни одной ночи, в которую бы мы не лишились нескольких сот лошадей… С 14-го по 16-е [ноября] термометр показывал от 16 до 18 градусов ниже точки замерзания. Дороги покрылись гололедицею, и обозные лошади падали каждую ночь… В несколько дней погибло их более 30 тысяч. Мы принуждены были большую часть своих пушек, также военных и съестных припасов оставить на дороге или истребить… Армия, бывшая 6-го числа в самом лучшем состоянии, 14-го уже совсем переменилась: она лишилась конницы, артиллерии и обозов".

Но до сражения под Красным (15-18 ноября) всех холодов было - от минус трех до минус восьми. Вплоть до сражения на Березине (26-29 ноября) стояла оттепель, до минус двадцати похолодало уже позже. Погода в России была не намного хуже, чем в других странах, которые Наполеон покорил.

Но самолюбивый император не мог признать абсолютно плачевное состояние армии задолго до холодов.

Это сказали и без него.

Спустя 23 года после окончания Отечественной войны поэт-партизан Денис Давыдов посвятил этой теме отдельную статью в своих мемуарах - "Мороз ли истребил французскую армию в 1812 году?" По партизанской привычке Давыдов бьет врага его же оружием - приводит свидетельства французских военачальников:

"Во все время шествия французской армии от Москвы до Березины, то есть в течение двадцати шести дней, стужа, хотя и не чрезвычайная (от двенадцати до семнадцати градусов), продолжалась не более трех суток, по словам Шамбре, Жомини и Наполеона, или пяти суток, по словам Гурго".

После чего старый рубака ехидно интересуется: как же за эти считанные дни вышедшая из Москвы 110-тысячная армия (данные французского главного штаба) к моменту подхода к Березине лишилась 65 тысяч человек? И поясняет очевидное: французов добил не мороз, а усилия русской армии, летучих партизанских отрядов, русских крестьян, которые поднимали на вилы вражеских снабженцев, пытавшихся ограбить деревни и добыть себе провиант. А еще "взятие нашей легкой конницею неприятельских обозов с пищею, окружение ею французских колонн от Малоярославца до Немана".

Просто русские полководцы к тому времени научились воевать лучше французов.

С гитлеровскими генералами повторилась та же история, что и с наполеоновскими.