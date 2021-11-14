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14.11.2021 14:57
Рубрика: Власть

Путин встретится с Мирзиёевым и приедет в МИД

Текст: Кира Латухина

На следующей неделе президент России проведет переговоры с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым и посетит расширенную коллегию МИД, сообщили в программе "Москва.Кремль.Путин" (телеканал "Россия-1").

Узбекистанский лидер отправится в Россию с первым зарубежным визитом после победы на недавних президентских выборах.

Расширенная коллегия МИД пройдет в очном формате, не по видеоконференцсвязи. Напомним, что это мероприятие проводится раз в два года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил ТАСС, что Владимир Путин выступит там очно.

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