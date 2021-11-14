В Приморье приостановили откачку топлива с севшего на мель судна

Откачку топлива с панамского контейнеровоза Rise Shine, который сел на мель неподалеку от Находки, приостановили до вторника, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова директора приморского филиала морспасслужбы Росморречфлота Ивана Агаревского.

По его словам, откачка топлива приостановлена до вторника из-за непогоды.

В пятницу к контейнеровозу отправилось судно для перекачки нефтепродуктов, были установлены насосы.

По данные региональных властей и таможенной службы, на контейнеровозе находятся 200 контейнеров с запчастями, в баках - более 300 тонн горюче-смазочных материалов.

Контейнеровоз Rise Shine сел на мель 9 ноября. Экипаж, состоящий из 14 человек, эвакуировали вертолетом. Позже по правому борту пострадавшего судна обнаружили пятна топлива, специалисты поставили боновые заграждения. Водолазы осмотрели левый борт, не найдя на нем повреждений.