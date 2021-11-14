В конкурсе "Большая перемена" приняли участие пермские школьники

В Артеке, на всероссийском конкурсе "Большая перемена" Пермский край представили школьники из Перми, Чайковского, Кунгура, Чусового, Александровска и Пермского района.

- Наш регион является территорией для развития молодых, - отметил Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края. - Правительство Прикамья прямо заинтересовано в том, чтобы каждый ученик, каждый, кто учится в колледжах или вузах имел возможность проявить себя, свои дарования. И кроме того, очень важно, чтобы созданные молодежью проекты, признанные лучшими, получили свою реализацию.

Как подчеркнул глава региона, именно молодежь в настоящее время формирует то, как станет развиваться Пермский края. Поэтому правительство Прикамья готово делать все возможное, чтобы молодым было комфортно проживать и обучаться именно здесь.

В финале конкурса "Большая перемена" участвовали полторы тысячи школьников девятых-одиннадцатых классов. Пермский край представляли 24 участника.

Во время конкурса в Артеке школьники создавали команды "авторов перемен" и занимались разрешением задач по разным направлениям. Это были задания в области искусства, общественные вопросы и многое другое. Также участники финальных состязаний приняли участие в мастер-классах, проводимых учеными, журналистами, спортсменами, экспертами во многих областях.

Победителям конкурса "Большая перемена" среди 9-10 классов выплатят по двести тысяч рублей, а одиннадцатиклассники получат по миллиону рублей на образование.