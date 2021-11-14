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В Новосибирске скончался актер Владимир Казанцев

Утраты
    14.11.2021, 16:53
Текст:   Наталья Решетникова
Фото: facebook.com/ nskstd Фото: facebook.com/ nskstd
Фото: facebook.com/ nskstd

В Новосибирске от тяжелой пневмонии (предположительно, последствий COVID-19) скончался известный актер Владимир Казанцев. Ему было 54 года.

"Востребованный и любимый характерный актер, мастер детской сказки, знаменитый "Городовичок", он был готов к глубоким драматическим ролям и был тонок и пронзителен в тех из них, что случились, - говорится в сообщении Новосибирского отделения Союза театральных деятелей России. - Выражаем глубокие соболезнования всем друзьям и близким Владимира Казанцева".

Владимир Казанцев в 1993 году окончил Новосибирское театральное училище (курс В.М. Граната, Л.Б. Борисовой) и в том же году поступил на службу в Новосибирский драматический театр "Старый дом". Его сцене артист отдал 23 года жизни.

С 2016 года работал в Новосибирском молодежном "Первом театре". "Владимир Казанцев органично выглядел в любой роли и покорял сердца зрителей", - написали коллеги на странице театра в соцсети.

Член СТД РФ, любимец зрителей творческого объединения "Дома актера" Владимир Казанцев блистал в комедийном репертуаре. Еще будучи на первом курсе института он исполнил роль "Городовичка" на Дне города Новосибирска. Образ веселого рыжеволосого парнишки в круглых очках знает каждый новосибирец.

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