В Петербурге девушка прыгнула в канал Грибоедова за упавшим телефоном

В Петербурге девушка прыгнула в канал Грибоедова, чтобы достать телефон, который она туда уронила. Ее вытащили очевидцы.

Петербуржец, участвовавший в спасении девушки, опубликовал на своей странице на сайте ВКонтакте видеозапись этой операции.

На записи девушка стоит в воде и рассказывает, что прыгнула в канал за телефоном. На набережной собралось несколько человек, мужчины протянули ей трос, по которому потерпевшая благополучно выбралась из воды. При этом прохожие объясняли ей, что так поступать не надо - гаджет того не стоит. Телефон спасти не удалось.

На записи также видно, что на место происшествия прибыли спасатели и полиция, но к тому времени девушка уже ушла домой.

Официальных сообщений от экстренных служб или полиции пока не последовало.