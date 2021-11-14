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14.11.2021 05:35
Рубрика: Общество

Гидрометцентр: На юг России с воскресенья придет похолодание

Заметное похолодание начнется с 14 ноября на юге европейской части России, исключая Черноморское побережье. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Фото: Пресс-служба Кавказского государственного биосферного заповедника
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"Ночные температуры в Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, в Адыгее будут около нуля: от -3 до +2 градусов", - цитирует метеоролога ТАСС. Днем будет +3…+5 градусов.

Вильфанд добавил, что в Краснодарский край похолодание придет чуть позже - во вторник. Днем температура воздуха там будет в диапазоне +3…+8.

Примерно такой же температурный фон на юге европейской части России сохранится в течение рабочей недели, отметил ученый.

Ранее в Гидрометцентре предупредили о том, что аномальное похолодание придет на следующей неделе в регионы Урала. При этом в Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах, напротив, ожидаются температуры выше нормы.

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