В Краснодаре автомобиль сбил двух школьников на "зебре"

В центре столицы Краснодарского края днем 14 ноября женщина за рулем иномарки проехала на красный сигнал светофора и сбила двоих детей, переходивших дорогу по "зебре". Как сообщили в пресс-службе УМВД Краснодара, школьники 8 и 9 лет были доставлены в больницу.

- Водитель, управляя автомобилем Nissan, двигалась со стороны улицы Монтажников в сторону улицы Дальней. По предварительным данным, на регулируемом пешеходном переходе женщина проехала на запрещающий сигнал светофора и сбила двух мальчиков, переходивших дорогу на зеленый свет, - отметили в пресс-службе ведомства.

После столкновения проводится административное расследование. Пока что водительнице назначен штраф в размере тысячи рублей за проезд на красный.