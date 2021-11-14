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14.11.2021 16:54
Рубрика: Происшествия

В Краснодаре автомобиль сбил двух школьников на "зебре"

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)

В центре столицы Краснодарского края днем 14 ноября женщина за рулем иномарки проехала на красный сигнал светофора и сбила двоих детей, переходивших дорогу по "зебре". Как сообщили в пресс-службе УМВД Краснодара, школьники 8 и 9 лет были доставлены в больницу.

Фото: Пресс-служба прокуратуры города Севастополя
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- Водитель, управляя автомобилем Nissan, двигалась со стороны улицы Монтажников в сторону улицы Дальней. По предварительным данным, на регулируемом пешеходном переходе женщина проехала на запрещающий сигнал светофора и сбила двух мальчиков, переходивших дорогу на зеленый свет, - отметили в пресс-службе ведомства.

После столкновения проводится административное расследование. Пока что водительнице назначен штраф в размере тысячи рублей за проезд на красный.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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