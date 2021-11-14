Ростех презентовал парфюм с запахом истребителя

К международной премьере российского легкого истребителя Checkmate Ростех выпустил одноименный парфюм со слоганом "Аромат пятого поколения" и опубликовал презентационный ролик.

Дно цилиндрического флакона украшено насечкой, имитирующей лопатки турбины реактивного двигателя. Венчает флакон пробка в виде головы шахматного коня. Коробка изнутри оформлена под шахматную доску, напоминая о слогане "Turn the Chessboard", под которым самолет продвигается на международный рынок.

Судя по комментариям к видео, желающих купить новый парфюм немало. Ехидные интересуются, вошли ли в букет нотки пота создателей истребителя. Сколько стран пожелают приобрести сам самолет, станет известно по итогам международного авиасалона Dubai Airshow, который открылся в ОАЭ 14 ноября.

Напомним, легкий тактический истребитель Су-75 Checkmate был впервые показан на МАКС-2021. В самолете использованы технологии Су-57, при этом его архитектура оставлена открытой и может быть адаптирована под потребности конкретных заказчиков. Новый истребитель рассчитан на международный рынок - этим объясняется то, что все проморолики озвучены на английском языке.