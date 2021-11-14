Новости

Новый анимационный фильм про Чипа и Дейла выйдет в 2022 году 13.11.2021
Появился трейлер мультфильма "Ледниковый период: Приключения Бака" 13.11.2021
Умер джазмен, актер, поэт и философ Пер Оге Брандт 13.11.2021
Умер легендарный чехословацкий певец Мирослав Збирка 13.11.2021
Умер актер из "Твин Пикс" и "Баек из склепа" Гэвэн О'Херлихи 13.11.2021

В 55 лет умер актер из "Реальных пацанов" Игорь Бондаренко

Новости
    14.11.2021, 11:13
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Умер Игорь Бондаренко, российский актер театра, кино и ТВ. Заслуженный артист России скончался после тяжелой, продолжительной болезни 12 ноября. Некролог опубликован на сайте театра ФЭСТ, у истоков которого стоял Бондаренко.

"Он был выдающимся мастером сцены. Над его комическими персонажами зрители хохотали до слез, а трагические роли заставляли сжиматься сердца. И каждая роль была сделана тонко, безмерно талантливо, проработана до мелочей", - вспоминают коллеги.

"Игорь Бондаренко всегда умел согревать сердца своих друзей, родных и близких. Он был душой любой компании, потрясающим рассказчиком, интересным художником и сочинителем", - сказано в некрологе.

Отпевание и гражданская панихида состоятся в понедельник 15 ноября на основной сцене театра в Мытищах. Начало отпевания - в 10:30, панихиды - в 11:00.

Игорь Бондаренко родился 21 февраля 1966 года в Звездном Городке Московской области. Окончил Высшее театральное училище имени Щепкина в 1995-м. В труппе театра ФЭСТ - с 1988 года. На экранах - с 98-го, с роли потешного генерала в "Сибирском цирюльнике" Михалкова.

В числе других работ - "Кармелита", "Счастливы вместе", "Хитровка", "Братья Карамазовы" 2008-го, "Восьмидесятые", "Реальные пацаны", "Мент в законе", "Ольга", "Склифосовский" - всего 40 проектов.

Новости

Умерла индейская актриса и комик Ли Мэрэкл 13.11.2021
Питер Джексон стал миллиардером после продажи своей студии 13.11.2021
Умерла актриса из "Легавого" Галина Воробьева 13.11.2021
Из дома комика Тимура Родригеза украли миллионы 13.11.2021
⧣ Россия
Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU
Появился второй трейлер мультфильма "Бука. Мое любимое чудище" 13.11.2021
Умер сатирик Виктор Коклюшкин 12.11.2021
Актрису из сериала "Чикатило" попытались изнасиловать у подъезда 12.11.2021
⧣ сериалы
Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment
Что Marvel показала на онлайн-выставке Disney Plus Day 12.11.2021
Вышел тизер сериала "Мисс Марвел" про первую супергероиню-мусульманку 12.11.2021
Вышел первый тизер сериала "Женщина-Халк" от Marvel 12.11.2021
⧣ утраты
Фото: twitter.com/Schwarzenegger
Умер режиссер "Качая железо" со Шварценеггером Джордж Батлер 12.11.2021
Умер сценарист комедии "Моя мачеха - инопланетянка" Джонатан Рейнольдс 12.11.2021
Умер актер из "Клана Сопрано" Вал Бизильо 12.11.2021