В 55 лет умер актер из "Реальных пацанов" Игорь Бондаренко

Умер Игорь Бондаренко, российский актер театра, кино и ТВ. Заслуженный артист России скончался после тяжелой, продолжительной болезни 12 ноября. Некролог опубликован на сайте театра ФЭСТ, у истоков которого стоял Бондаренко.

"Он был выдающимся мастером сцены. Над его комическими персонажами зрители хохотали до слез, а трагические роли заставляли сжиматься сердца. И каждая роль была сделана тонко, безмерно талантливо, проработана до мелочей", - вспоминают коллеги.

"Игорь Бондаренко всегда умел согревать сердца своих друзей, родных и близких. Он был душой любой компании, потрясающим рассказчиком, интересным художником и сочинителем", - сказано в некрологе.

Отпевание и гражданская панихида состоятся в понедельник 15 ноября на основной сцене театра в Мытищах. Начало отпевания - в 10:30, панихиды - в 11:00.

Игорь Бондаренко родился 21 февраля 1966 года в Звездном Городке Московской области. Окончил Высшее театральное училище имени Щепкина в 1995-м. В труппе театра ФЭСТ - с 1988 года. На экранах - с 98-го, с роли потешного генерала в "Сибирском цирюльнике" Михалкова.

В числе других работ - "Кармелита", "Счастливы вместе", "Хитровка", "Братья Карамазовы" 2008-го, "Восьмидесятые", "Реальные пацаны", "Мент в законе", "Ольга", "Склифосовский" - всего 40 проектов.