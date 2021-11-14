В Болгарии одновременно проходят президентские и парламентские выборы

Сегодняшний день в Болгарии может стать решающим для дальнейшего курса страны - в балканской республике одновременно проходят президентские и парламентские выборы. Голосование по формуле "2 в 1" оказалось единственным выходом на фоне глубокого политического кризиса.

В настоящее время, как бы парадоксально это ни звучало, парламентская республика существует без парламента, а страной управляет техническое правительство. Напомним, президент Болгарии Румен Радев уже дважды в текущем году распускал законодательный орган из-за неспособности депутатов договориться между собой в вопросе формирования правящей коалиции и, как следствие, кабинета министров.

На плановых парламентских выборах, прошедших в апреле, победила управлявшая страной уже десять лет партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) во главе с экс-премьером Бойко Борисовым. Однако другие политсилы не решились вступать в коалицию с изрядно запятнавшими свою репутацию представителями ГЕРБ. Компромисс в парламенте не был найден также и в результате внеочередных июльских выборов, лидером на которых стала недавно образованная партия "Есть такой народ" (ЕТН) популярного болгарского телеведущего Слави Трифонова.

Сегодня же, спекулируя на несговорчивости своих оппонентов и буквально заявляя о своей незаменимости, ГЕРБ рассчитывает на безоговорочную победу. Смогут ли другие ведущие политсилы, в частности, социалисты, демократы, ЕТН побороть разногласия и создать коалицию против партии Борисова - пока неизвестно.

В отличие от парламентских, президентские выборы интриги не предвещают. Убедительную победу прочат нынешнему главе государства Румену Радеву. Именно он явился ключевым политическим оппонентом Борисова и вдохновителем массовых протестов 2020 года за отставку погрязшего в коррупционных скандалах правительства, созданного под эгидой ГЕРБ.