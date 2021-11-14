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14.11.2021 12:49
Рубрика: В мире

В Испании родителям не посещавших школу детей грозит тюрьма

Текст: Юрий Когалов

Родители двух юных испанцев, не посещавших школу уже более года, могут попасть за это в тюрьму. Как пишет El Mundo, прокуратура Астурии (региона на севере Испании) потребовала приговорить каждого их них к 11 месяцам лишения свободы.

Фото: Cristina Cifuentes / flickR
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Родители отказались водить своих чад на уроки из-за опасений перед коронавирусом. К тому же введенные ограничения они посчитали препятствием для развития детей. Ведь для нормального развития умственных и физических возможностей необходимо активно двигаться, а школьники были этого лишены. К тому же необходимость соблюдения дистанции препятствовала, по их словам, вырабатыванию социальных навыков. А необходимость все время проводить в масках мешала понимать как одноклассников, так и учителей.

Но сторона обвинения посчитала это недостаточно уважительной причиной для пропуска занятий. По словам прокурора, взрослые не обращались за помощью в учебные центры, где числились их дети.

Этот момент родители объяснили тем, что  записали ребят в дистанционную американскую школу (домашнее обучение в пиренейском королевстве запрещено на законодательном уровне). Вот только это учебное заведение не аккредитовано в Испании. Власти посчитали, что взрослые нарушили обязанность обеспечить своих детей нормальным образованием (то есть обучать их в признанной властями школе). И за это они могут оказаться в тюрьме.

В мире Европа Испания

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