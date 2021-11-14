В США спустя 52 года идентифицировали кассира, укравшего деньги из банка

Служба судебных приставов США объявила о том, что спустя более чем полвека она идентифицировала человека, который считается одним из самых разыскиваемых в Америке беглецов. Теодор Джон Конрад работал кассиром в банке в Кливленде. В конце своей смены в июле 1969 года 20-летний парень украл из кассы родного банка 215 тысяч долларов (1,7 миллиона долларов в нынешнем эквиваленте), положил их в бумажный пакет и скрылся из города. Ограбление произошло в пятницу вечером, а пропажа денег обнаружилась только в понедельник утром.

Эта история больше напоминает сюжет голливудских криминальных фильмов, которые любил смотреть кассир-беглец. После своего исчезновения Конрад сменил имя на Томас Рэндел и сначала сбежал в Вашингтон, округ Колумбия, затем в Лос-Анджелес, прежде чем в конечном итоге обосноваться в пригороде Бостона, расположенном примерно в тысяче километров от места преступления. По словам официальных лиц, которых цитирует CNN, Конрад арендовал дом недалеко от того места, где снимался его любимый фильм "Дело Томаса Крауна" 1968 года, главный герой которого крадет более два миллионов долларов из бостонского банка. В заявлении Службы судебных приставов США говорится о том, что за год до ограбления банка в Кливленде Конрад был одержим этой лентой с участием голливудской легенды Стива Маккуина, говоря своим друзьям о том, как "легко можно взять деньги в банке". По словам следователей, он смотрел этот фильм более десятка раз во время подготовки к ограблению.

На протяжении десятилетий сыщики собирали информацию о местонахождении Конрада в различных штатах, включая Калифорнию, Гавайи, Техас и Орегон. Этому делу были посвящены выпуски популярных в США телешоу "Самый разыскиваемый в Америке" и "Нераскрытые тайны". После многих лет расследования федеральные маршалы на днях в ходе командировки в Бостон установили, что Конрад десятилетия спокойно жил под вымышленным именем в этом городе. В рамках расследования этого громкого дела они сравнили его документы 1960-х годов с документами, которые он заполнял под именем Рандел, включая поданное им в 2014 году заявление о банкротстве в федеральный суд Бостона. Газета New York Times сообщила, что последние 40 лет он проработал в дилерском центре по продаже подержанных автомобилей. Конрад умер от рака легких в мае этого года в Линнфилде в штате Массачусетс. Ему был 71 год.