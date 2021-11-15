Афинская полиция приведена в боевую готовность

Беспрецедентные меры безопасности введены в греческой столице в связи с 48-й годовщиной восстания в Афинском политехническом университете. По данным телекомпании OPEN, на улицах города дежурят около шести тысяч полицейских.

Особую обеспокоенность правоохранителей вызывает повышенная активность на электронных порталах различных радикальных молодежных организаций, где появляется все больше призывов к организации беспорядков.

К центру Афин стянуты полицейские водометные машины, готовые вмешаться в случае необходимости. Под особый контроль взяты все высшие учебные заведения города. В наиболее криминогенных районах столицы патрулирование осуществляется в том числе и с применением дронов.

Каждый год в Афинах и других городах страны проходят антиамериканские демонстрации в память о трагических событиях 17 ноября 1973 года. Тогда выступления греческих студентов за свободу и демократию были жестоко подавлены хунтой "черных полковников", получивших полную и безоговорочную поддержку со стороны США.