Беженцы начали разбивать новый лагерь на КПП на польско-белорусской границе

Мигранты начали устанавливать палатки прямо на КПП "Брузги" ("Кузница") на польско-белорусской границе. Чуть в стороне они развели костры, чтобы согреться. Как передает Sputnik Беларусь, сейчас там всего +3 градуса.

Беженцы говорят, что им очень холодно, многие сидят прямо на асфальте​​​, укутавшись в одеяла (те, у кого они есть). Но в старый лагерь никто возвращаться не желает.

Напомним, в последнее время сильно выросло число нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть с территории Беларуси в Польшу, Латвию и Литву. По данным Минска, сейчас возле КПП "Брузги" находятся порядка 2 тысяч человек, которые ожидают, что их пустят в ЕС.

"Беженцы подчеркивают свои исключительно мирные намерения и готовы к развитию любой ситуации", - отметили в госпогранкомитете Беларуси.