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15.11.2021 23:41
Рубрика: Власть

Для химвойск разрабатывают новую разведмашину с беспилотником

Текст: Юрий Гаврилов

В ближайшие годы в подразделения Войск радиационной, химической и биологической защиты поступит современная машина разведки РХМ-9. Ее создают на базе автомобиля "Тайфун-К".

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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В Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ сообщили, что для этой машины разработали абсолютно новый приборный комплекс. Он позволяет увеличить скорость и дальность ведения радиационной, химической и биологической разведки в 1,5-2 раза. А входящий в комплект РХМ-9 беспилотный летательный аппарат при необходимости можно будет использовать для решения самых различных задач.

Сообщается, что комплекс с беспилотником позволит вести радиационную разведку местности на высотах до 300 метров. Причем новой техникой можно будет управлять в трех режимах - автоматическом, полуавтоматическом и ручном.

Власть Безопасность Армия Русское оружие Вооружение России Правительство Минобороны

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