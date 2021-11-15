Для химвойск разрабатывают новую разведмашину с беспилотником

В ближайшие годы в подразделения Войск радиационной, химической и биологической защиты поступит современная машина разведки РХМ-9. Ее создают на базе автомобиля "Тайфун-К".

В Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ сообщили, что для этой машины разработали абсолютно новый приборный комплекс. Он позволяет увеличить скорость и дальность ведения радиационной, химической и биологической разведки в 1,5-2 раза. А входящий в комплект РХМ-9 беспилотный летательный аппарат при необходимости можно будет использовать для решения самых различных задач.

Сообщается, что комплекс с беспилотником позволит вести радиационную разведку местности на высотах до 300 метров. Причем новой техникой можно будет управлять в трех режимах - автоматическом, полуавтоматическом и ручном.