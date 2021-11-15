ФТС выявила более 55 тысяч тонн товаров с нарушениями из Казахстана

В 2021 году мобильные группы Федеральной таможенной службы (ФТС) выявили более трех тысяч транспортных средств, перевозивших свыше 55 тысяч тонн товаров с нарушениями таможенного права ЕАЭС и российского законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Стоимость контрафактной продукции оценивается более чем в 2 млрд рублей.

"В связи с отсутствием таможенного контроля на российско-казахстанском участке государственной границы и его значительной протяженностью - более 7,5 тыс. километров данный участок является одним из основных направлений ввоза в Российскую Федерацию запрещенных товаров", - отметили в ФТС.

Всего в 2021 году мобильные группы выявили более 400 тонн контрафакта и около 550 тонн немаркированной продукции. Чаще всего предметами правонарушения являются одежда, обувь, игрушки, парфюмерия, косметика, автозапчасти, алкогольная и табачная продукция.