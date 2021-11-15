Новости

ФТС выявила более 55 тысяч тонн товаров с нарушениями из Казахстана 19:40
Прокуратура обжалует оправдательный приговор экс-главе Раменского района 19:38
Задержанных в Польше журналистов RT France оштрафовали 19:37
Цены на газ в Европе выросли на фоне действий "Газпрома" 18:57
Слова польского генерала о возможном вторжении в Беларусь назвали позором 18:34
Путин разрешил штрафовать за нарушение ПДД на основании данных приложения 18:25
Макрон изменил оттенок синего на флаге Франции 18:21
"Ростелеком" не выявил сбоев в ходе переписи населения 18:14
Прокурор попросил шесть лет колонии для студентки, сбившей детей в Солнцево 18:10
Путин указал утвердить перечень документов для строительства 18:03
ЦИК Ливии отклонил заявку сына Каддафи на участие в президентских выборах 18:03
Минск: "Звезды седьмого неба" откроют кинофестиваль "Лістападзік" 17:55
Путин поручил выделить еще не менее 500 млрд рублей регионам 17:41
"Автодор" пообещал дорогу от Петербурга до Севастополя без светофоров 17:37
Чак-чак, ряпушка и морошка: Россияне выбрали главные блюда страны 17:35
В Совфеде назвали недостойным заявление вице-премьера Польши 17:32
Росреестр подвел итоги "лесной амнистии" 17:26
В Совфеде призвали дать отпор странам, которые поощряют рыбных браконьеров 17:23
Суд признал законным взыскание с экс-министра Абызова более 2,2 млрд рублей 17:20
Агент Валерия Гаркалина опровергла слухи о грозящей ему ампутации 17:20
Именем Евгения Чазова назовут созданный им кардиоцентр в Москве 17:02
Путин поменял состав президиума Госсовета РФ 16:55
СМИ: Заболевшему коронавирусом Валерию Гаркалину грозит ампутация 16:52
Стало известно, сколько потратили россияне на распродаже Aliexpress 16:26
Запасы газа в украинских хранилищах за год снизились на 37% 16:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Немецкий журналист обвинил дожди в поражении вермахта под Москвой
Немецкий журналист обвинил дожди в поражении вермахта под Москвой
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
15.11.2021 19:40
Рубрика: Происшествия

ФТС выявила более 55 тысяч тонн товаров с нарушениями из Казахстана

Текст: Матвей Линник

В 2021 году мобильные группы Федеральной таможенной службы (ФТС) выявили более трех тысяч транспортных средств, перевозивших свыше 55 тысяч тонн товаров с нарушениями таможенного права ЕАЭС и российского законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ФТС рассказали о росте товарооборота России в 2021 году

Стоимость контрафактной продукции оценивается более чем в 2 млрд рублей.

"В связи с отсутствием таможенного контроля на российско-казахстанском участке государственной границы и его значительной протяженностью - более 7,5 тыс. километров данный участок является одним из основных направлений ввоза в Российскую Федерацию запрещенных товаров", - отметили в ФТС.

Всего в 2021 году мобильные группы выявили более 400 тонн контрафакта и около 550 тонн немаркированной продукции. Чаще всего предметами правонарушения являются одежда, обувь, игрушки, парфюмерия, косметика, автозапчасти, алкогольная и табачная продукция.

Происшествия Преступления Криминал Правительство Минфин ФТС

Главное сегодня

Путин дал поручения в сфере транспорта. Главное
Роспотребнадзор отметил недельное снижение заболеваемости COVID-19
Власти Карелии заявили о сохранении северных льгот для жителей
Косачев: Инициатива исключить РФ и Беларусь из международных организаций нелепа
В Кремле объяснили планы повысить цены на водку
Телефонные мошенники лишили профессора РГГУ денег, квартиры и дачи
Видеокамеры начнут ловить тех, кто выбрасывает мусор из окон автомобилей