Как советские и американские летчики шутили во время холодной войны

В годы Вьетнамской войны советские истребители были не прочь пошутить в воздухе над экипажами самолетов-шпионов США. Чувство юмора летчиков из СССР поразило американских пилотов и привело к ответному демаршу. Обмен "воздушными остротами" был прекращен по приказу из Вашингтона, где боялись спровоцировать реальный военный конфликт.

В 1965 году американские ВВС начали реализацию воздушной операции "Плавник акулы", которая предусматривала сбор разведданных о радиолокационных системах в Китае, Северной Корее и на советском Дальнем Востоке. Для выполнения задания привлекались реактивные самолеты Douglas F3D Skyknight, которые после модернизации получили наименование F-10.

Всепогодный ночной истребитель-перехватчик Skyknight представлял собой моноплан с прямым крылом и однокилевым хвостовым оперением. Самолет, дебютировавший в 1951 году в боях на Корейском полуострове, имел на вооружении четыре 20-мм пушек М-12 с боезапасом 50 снарядов на ствол, а также четыре управляемые ракеты. Некоторые модификации превращали F-10 в "атомный бомбардировщик", который мог нести две обычные или ядерные бомбы массой до 900 килограммов. Экипаж самолета - два человека. Максимальная скорость - 909 километров в час.

Однако к началу вьетнамской кампании Skyknight использовались в качестве самолетов РЭБ. И хотя американцы летали над нейтральными водами, на их перехват регулярно вылетали советские истребители.

"В первый раз, когда нас перехватили, они сообщили, что мы их фотографировали, так как у нас были 35-миллиметровые ручные камеры. Русские по рации сообщили в пункт управления: "Они нас фотографируют. Что нам делать?" У одного из российских диспетчеров было чувство юмора, и он сказал: "Улыбнись". Кто бы мог подумать, что у русских вообще есть чувство юмора?" - цитирует портал The Aviation Geek Club пилота-ветерана Чака Хаусмана.

Американские пилоты старались не отстать от коллег из СССР. В конце января 1965 года на топливных баках F-10, летевшего в сторону Владивостока, появилась шутливая надпись на русском.

"Это не было санкционировано, но мы подумали, что немного оживим ситуацию, поэтому на русском языке нарисовали "ВСТУПАЙТЕ В КОРПУС МОРСКОЙ ПЕХОТЫ США". Позже мы узнали, когда появились перехватчики, они подошли немного ближе, чем обычно, и передали содержание надписи наземному диспетчеру", - вспоминает Чак Хаусман.

Однако желающих изменить присяге среди советских летчиков не нашлось. Зато выходка американских пилотов заинтересовала руководство Агентства национальной безопасности в Вашингтоне, которое распорядилось не устраивать провокации и избавиться от надписи.