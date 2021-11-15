Постановление главного государственного санитарного врача по Курской области от 11 ноября 2021 года № 12 "О внесении изменений в Постановление от 07.10.2021 № 11 "О дополнительных мерах по проведению в Курской области профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям"

Я, Главный государственный санитарный врач по Курской области Климушин О.Д., проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории Курской области, отмечаю, что эпидемическая ситуация по заболеваемости населения региона новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) продолжает оставаться неблагополучной.

В Курской области наибольшие показатели заболеваемости регистрируются среди лиц старше 65 лет (показатель - 358,6 случая на 100 тыс.) и в возрастной группе 50-64 года (показатель - 273,8 случая на 100 тыс.). За 44 календарную неделю 2021 года (01.11-07.11.2021) - прирост заболеваемости в возрастной группе старше 65 лет составил 35,5%. Абсолютное большинство летальных случаев приходится на людей из данных возрастных групп, не вакцинированных от COVID-19. Крайне высок риск развития осложнений течения заболевания и летального исхода у лиц, страдающих хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями бронхолёгочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы (сахарным диабетом, ожирением).

Люди молодого возраста являются наиболее мобильной и социально активной группой населения. Инфицированные лица из данной категории граждан часто болеют бессимптомно или в лёгкой форме и не обращаются за медицинской помощью, являясь источником заражения людей старшего поколения.

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 10 Федерального Закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", п.18.3 СП 3.1/3.2.3 146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014 № 32115) постановляю:

1. Внести в Постановление Главного государственного санитарного врача по Курской области от 07.10.2021 № 11 "О дополнительных мерах по проведению в Курской области профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" (далее Постановление) следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 1 Постановления подпунктом следующего содержания:

- лица в возрасте 60 лет и старше;

- лица с хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями бронхолёгочной системы, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и ожирением;

- лица старше 18 лет, обучающиеся в средних профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, в том числе направляемых для прохождения практики вне структурных подразделений образовательных организаций;

- волонтёры;

- лица, работающие вахтовым методом;

- лица, подлежащие призыву на военную службу.

1.2. Подпункт 2.1. пункта 2 Постановления дополнить абзацами следующего содержания:

"Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Курской области, в сферах среднего профессионального и высшего образования, привлекающих волонтёров и лиц, работающих вахтовым методом, организовать проведение профилактических прививок первым компонентом в срок до 15.12.2021 и в срок до 15.01.2022 - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, не менее 80% от общей численности работников, сотрудников, обучающихся.

Лицам в возрасте 60 лет и старше, лицам с хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями бронхолёгочной системы, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и ожирением пройти курс профилактических прививок в срок до 15.12.2021 - первым компонентом, в срок до 15.01.2022 - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции".

7. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

8. Постановление вступает в силу с момента опубликования на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Курской области.

О.Д.Климушин







