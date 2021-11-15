Мурашко оценил эффективность QR-кодов в РФ

Система QR-кодов дает высокую эффективность для сдерживания заболеваемости коронавирусом, считает министр здравоохранения Михаил Мурашко. Положительную динамику в эпидемиологическую ситуацию также внесли нерабочая неделя и региональные меры. "Ограничительные мероприятия позволили переломить ситуацию", - отметил глава Минздрава.

За прошедшую неделю зарегистрировано снижение на 7,5 процента общего количества пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил Мурашко. Сегодня 1 миллион 274 тысячи человек находятся под медицинским наблюдением.

Даже после завершения режима нерабочих дней количество пациентов высокое и требует значительного вовлечения медицинских ресурсов, констатировал министр. В стационарах находятся 246 тысяч пациентов, развернуто 295 тысяч коек. "Последняя неделя нам позволила шесть тысяч коек вернуть в оказание плановой медицинской помощи", - сказал Михаил Мурашко.