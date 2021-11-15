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15.11.2021 14:30
Рубрика: Digital

На "Цифровом прорыве" создали решения для защиты окружающей среды

Подведены итоги восьмого хакатона Всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" - флагманского проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей". Программисты со всей страны разработали прорывные решения по кейсам, посвященным цифровизации сельского хозяйства и продовольственной сферы, а также вопросам экологии.

Участники хакатона разработали 94 решения по предложенным кейсам. Оператором конкурса выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

О результатах прошедших восьми полуфиналов рассказал заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Антон Сериков: "За время третьего сезона конкурса в 2021 году участники решили 71 практическую задачу. В рамках прошедших мероприятий конкурса было сформировано 1 223 команды, разработано 885 IT-решений кейсов в хакатонах и 8 366 решений по ML-задачам в IT-чемпионате. Сегодня мы поздравляем команды, которые вышли в финал конкурса по итогам этого хакатона. Но я хочу поздравить каждого конкурсанта, принимавшего участие в "Цифровом прорыве 2021", каждого человека, причастного к организации, постановке кейсовых задач, экспертов и трекеров - мы с вами творим историю, создаем уникальные продукты, которые изменят жизнь каждого из нас".

Участники решили актуальные задачи фудшеринга в России и разработали веб-приложения для работы волонтеров в кейсе от АНО "Фудшеринг" и Бизнес-кластера РАЭК / Sharing economy. Для Министерства экологии Челябинской области команды оптимизировали поиск предприятий-загрязнителей воздуха. В кейсе от Министерства лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва и стартапа MMS Rescue были разработаны решения для противодействия лесным пожарам. Задача от Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия была посвящена организации сбора и утилизации отходов 1-2 класса опасности (батарейки, аккумуляторы, ртутные градусники). Участники разработали платформы для сбыта фермерской продукции в кейсе от Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл и Департамента информатизации и связи Республики Марий Эл. Также в кейсе участники представили системы контроля энергетических ресурсов крестьянско-фермерского хозяйства. Кейс от Университета Иннополис был посвящен разработке мобильного приложения для оценки урожайности подсолнечника.

Это был заключительный полуфинальный хакатон Всероссийского конкурса "Цифровой прорыв". Команды со всей страны принимали участие в 8 тематических хакатонах: "Образование. Развитие кадров", "Умные города. Промышленность. ТЭК", "Медицина. Здравоохранение. Наука", "Креативные индустрии. Коммуникации и контент", "Финансы. Банкинг. Страхование", "Общество. Качество жизни и социальная поддержка", "Транспорт и логистика", "Сельское хозяйство. Охрана окружающей среды. Фудтех".

Теперь участников ждет финальное соревнование, в котором будут состязаться победители и призёры всех восьми полуфиналов конкурса "Цифровой прорыв". Финал конкурса пройдет 2-4 декабря в гибридном формате.

Подробнее о конкурсе: leadersofdigital.ru

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