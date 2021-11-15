На Netflix вышел русский трейлер фильма "Микстейп моих родителей"

На Netflix Russia появился трейлер очень доброго фильма "Микстейп моих родителей" (Mixtape). Премьера на стриминговом сервисе состоится уже 3 декабря.

Главная героиня - девочка 12 лет, которая живет с очень молодо выглядящей бабушкой. Родители погибли в автокатастрофе, юную особу, это, конечно, немного печалит, но не более, чем того требует жанр полудетского милого кино. В один прекрасный день Беверли находит в старых коробках аудиокассету с микстейпом, записанным родителями, и решает ее прослушать. Тут молодому поколению зрителей устраивают краткий экскурс в историю, и смысл этого явления, помимо олдскульного флера: слушать такие сборники нужно непременно на старом плеере.

В поисках плеера девчонка набредает на лавку старой техники и заводит полезное знакомство с продавцом. И вот уже она, благодаря кассете, обретает новых друзей в школе, сколачивает рок-группу для исполнения старых хитов и бежит в винтажный магазин за футболкой с черепом.

Режиссер - Валери Уайсс, сценарий - Стэйси Мениа. В ролях - Джемма Брук Аллен, Одри Шей, Ольга Петса, Джули Боуэн, Джексон Рэтбоун, Ник Тун.