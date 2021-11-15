Netflix показал трейлер немецкого сериала "Кицбюэль"

Стриминговый сервис Netflix Russia анонсировал выход немецкого шоу "Кицбюэль" (Kitz). Русскоязычный трейлер обещает зрителям премьеру драматического подросткового сериала 30 декабря 2021 года.

Повествование в ролике ведется от имени Лизи - девушка переживает гибель своего брата. Она продолжает работать официанткой на горнолыжном курорте, куда ежегодно съезжаются богачи, привозя с собой лоск, деньги и тайны. Они-то и "выходят наружу, когда все начинает таять", - обещается в трейлере.

Режиссер - Леа Беккер.