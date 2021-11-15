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Netflix показал трейлер немецкого сериала "Кицбюэль"

Новости
    15.11.2021, 12:57
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: youtube.com/ LandFM Фото: youtube.com/ LandFM
Фото: youtube.com/ LandFM

Стриминговый сервис Netflix Russia анонсировал выход немецкого шоу "Кицбюэль" (Kitz). Русскоязычный трейлер обещает зрителям премьеру драматического подросткового сериала 30 декабря 2021 года.

Фото: youtube.com/ Netflix
На Netflix вышел русский трейлер фильма "Микстейп моих родителей"

Повествование в ролике ведется от имени Лизи - девушка переживает гибель своего брата. Она продолжает работать официанткой на горнолыжном курорте, куда ежегодно съезжаются богачи, привозя с собой лоск, деньги и тайны. Они-то и "выходят наружу, когда все начинает таять", - обещается в трейлере.

Режиссер - Леа Беккер.

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