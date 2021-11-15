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Основателю группы "Ногу Свело!" выстрелили в лицо в Москве

Новости
    15.11.2021, 10:58
Текст:   Олег Усков

В Москве пострадал российский музыкант Антон Якомульский, барабанщик, композитор, основатель группы "Муха" и один создателей проекта "Ногу Свело!". Про инцидент сам 51-летний исполнитель рассказал в Instagram.

"Какой-то идиот наехал на мою жену. Заступился. Получил выстрел в лицо из газового пистолета. Неприятно. Полиция, скорая, все по полной. Вот это рок-н-ролл", - написал Антон

Между тем детали ЧП уточняет ТАСС.

"Около 03:00 13 ноября на улице Пресненский Вал неизвестный обстрелял семейную пару из газового пистолета", - сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по городу.

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
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Информация в органы поступила из одной из столичных больниц, куда мужчина 1969 года рождения и его супруга 1977 года рождения были доставлены с химическими ожогами глаз.

Пострадавшая женщина, Александра, написала в полицию заявление, рассказали в пресс-службе. По факту ЧП проводится проверка.

Группа "Ногу Свело!" была создана в Москве в 1988 году. Якомульский покинул проект в 2007-м, сосредоточившись на "Мухе".

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