Песков назвал неверной трактовку Блинкена кризиса с мигрантами

Россия не имеет отношения к ситуации на границе Беларуси и Польши, и также нельзя сказать, что ее создает белорусский президент. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков назвал неверным заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, что кризис с мигрантами - это якобы "попытка Александра Лукашенко отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной". "Это неверная трактовка ситуации с миграционным кризисом на белорусско-польской границе", - подчеркнул он.

В интервью "России 1" Владимир Путин абсолютно исключил возможность какой-либо причастности Москвы к тому, что происходит с мигрантами на польской границе, и объяснил почему, напомнил Песков. Лукашенко не создает ситуацию, которая складывается на границе, также заметил он. "Прибывают, пользуясь безвизовым режимом, о чем, кстати, сказал президент, мигранты, которые хотят получить убежище в Европе, им не дают, туда не пускают. Но сами люди, которые туда летят, прекрасно знают, что в случае с другими странами мигрантов принимали достаточно гостеприимно", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

"Возлагать всю вину на Лукашенко, на белорусскую сторону, - это абсолютно неверно, и при этом абстрагироваться от общеевропейских идеалов гуманизма, которые никто не собирается вспоминать в контексте этой ситуации. И почему-то никто не хочет вспоминать о судьбах беженцев, которые уже неделю на границе в холодную погоду", - продолжил Песков. "Заявление в корне неверное и мы с ним не согласны", - резюмировал он.