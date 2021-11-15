Проект Конституции Беларуси будет вынесен на обсуждение в ноябре-декабре

Буквально через пару недель проект обновленного Основного закона Беларуси может быть представлен на всенародное обсуждение. Об этом сообщил в понедельник глава администрации президента Игорь Сергеенко по итогам встречи Александра Лукашенко с рабочей группой по доработке проекта документа.

Рабочая группа фактически завершила подготовку поправок, далее они будут представлены на рассмотрение Конституционной комиссии.

"Пока те предложения, которые были сформулированы рабочей группой, в целом поддержаны. В последующем предстоит еще обсуждение с Конституционной комиссией (до этого они ознакомятся с текстом, который мы им направим буквально на этой неделе). Думаю, что к концу ноября-началу декабря мы выйдем на всенародное обсуждение проекта Конституции", - уточнил Сергеенко, слова которого приводит БЕЛТА.