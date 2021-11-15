ПСБ предоставит Гарант-Инвест кредит в размере 3,2 млрд рублей на строительство торгового центра в Москве

ПСБ и российский девелопер коммерческой недвижимости ФПК "Гарант-Инвест" подписали кредитное соглашение на сумму 3,2 млрд рублей для строительства торгового центра WEST MALL на западе Москвы. При проектировании и строительстве будут использоваться ESG-технологии, которые не только снижают негативное влияние на окружающую среду, но также уменьшают расходы на эксплуатацию здания, повышают уровень комфорта и задают новые стандарты коммерческой недвижимости.

Кредитное предложение ПСБ позволит реализовать востребованный проект в сфере коммерческой недвижимости с учетом потребностей и пожеланий клиента.

"ПСБ продолжает развивать направление проектного финансирования, мы финансируем проекты различного масштаба и географии в области жилищного, офисного, торгового и складского строительства, а также сделки с земельными участками, в сфере гостеприимства и туризма, в ESG, социальных и инфраструктурных проектах. Мы высоко ценим партнерство с корпорацией Гарант-Инвест - одним из лидеров девелоперского рынка столицы. По нашим оценкам, в ближайшие несколько лет в Москве будет отмечаться спрос на торговые центры площадью около 30 тыс. кв. м с возможностью организации фуд-ритейла, фуд-корта современного формата и развлекательной составляющей, поэтому мы считаем перспективным и интересным участие в развитии городской инфраструктуры подобного рода", - сказал Алексей Анаисов, вице-президент ПСБ - директор департамента среднего и малого бизнеса в Москве.

"ФПК "Гарант-Инвест" рада начать сотрудничество с ПСБ, который по достоинству оценил наш новый девелоперский проект - торговый, точнее многофункциональный комплекс на ул. Лобачевского на западе Москвы. В новом центре будут учтены все современные, постковидные тренды - увеличение функции общественного питания и сферы услуг и минимальный классический ритейл - например, магазины одежды. Проектирование и строительство WEST MALL осуществляется по экологическому стандарту BREEAM с использованием 62 зеленых технологий в недвижимости. WEST MALL - это городской центр нового поколения, новые стандарты коммерческой недвижимости в Москве", - сказал Алексей Панфилов, Президент ФПК "Гарант-Инвест".

Пресс-релиз предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"