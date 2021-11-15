Путин поручил выделить еще не менее 500 млрд рублей регионам

Регионы получат дополнительное финансирование на инфраструктурные кредиты. Об этом говорится в перечне поручений президента по итогам заседания президиума Госсовета.

До февраля 2022 года правительство должно представить предложения о сроке продления программы предоставления за счет госказны кредитов на реализацию инфраструктурных проектов. А также - о выделении дополнительного финансирования в объеме не менее 500 млрд рублей на эту программу.

Также Владимир Путин указал до 20 декабря доработать и утвердить Транспортную стратегию до 2030 года с прогнозом до 2035 года.