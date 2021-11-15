На Балаклавском проспекте в Москве завершилась высадка деревьев и кустарников

Дополнительное озеленение получила магистраль на участке от Севастопольского проспекта до Керченской улицы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Балаклавский проспект украсили липы возрастом 20 лет и высотой около 7 метров и сирень разных сортов. Всего высажено 87 взрослых деревьев и более 40 кустарников.

Как отметили в пресс-службе, посадку проводили в ночные часы, чтобы минимизировать заторы на улицах.

Напомним, что для вылетных магистралей выбираются зеленые насаждения с густой кроной, которые быстро адаптируются к условиям мегаполиса, обладают ветро- и морозоустойчивостью. Все саженцы выращены в специальных питомниках. Каждые 3-4 года их пересаживают, чтобы сформировать устойчивую корневую систему. Высадка производится в посадочные ямы с плодородным грунтом, на дне которых уложен дренажный слой, стволы укрывают тростниковой оплеткой для защиты от механических повреждений.

Кстати, как ранее сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков, всего этой осенью на вылетных магистралях высадят более 16 тыс. деревьев и кустарников.