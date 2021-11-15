Подозреваемый в убийстве бизнесмена арестован в Подмосковье

Два месяца проведет под стражей мужчина, которого СК подозревает в убийстве знакомого в Красногорске. Арестованному 52 года, о его деле рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, 8 ноября в частном доме в деревне Гольево был обнаружен труп мужчины с огнестрельным ранением груди. По версии следствия, потерпевший был убит своим знакомым, который после совершения преступления спрятался в Люберцах.

Орудие преступления обнаружили. Назначена баллистическая экспертиза. Фамилию погибшего в СК не называют, но СМИ пишут, что это 61-летний предприниматель Гайк Арутюнян.