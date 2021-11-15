После взрыва на НЛМК завели уголовное дело

В Липецке после взрыва и пожара на складе Новолипецкого металлургического комбината завели уголовное дело. Как сообщили в СУ СКР по региону, поводом для него стал факт "нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Напомним, что хлопок на угольном складе комбината раздался накануне поздно вечером. После жители Липецка увидели языки пламени. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что взрывом и огнем повреждена часть кровли склада. Они спасли сотрудницу предприятия, ее госпитализировали в шоковом состоянии. Теперь женщина - машинист питателя цеха - с ожогами более 50 процентов тела госпитализирована.

В СУ СКР по Липецкой области отметили, что в ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также должностные лица, ответственные за соблюдение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе с целью установления степени тяжести причиненного работнице предприятия вреда здоровью.