Самым распространенным видом аварии в Москве за неделю стал наезд на пешеходов

Самым аварийным днем прошлой недели в столице стала пятница. В этот день зафиксировано 31 ДТП, в которых пострадали 35 человек. Днем, в который больше всего людей погибло на дорогах, оказалась суббота. Количество жертв ДТП в этот день составило 4 человека, сообщает столичная Госавтоинспекция.

Всего за прошлую неделю в Москве зарегистрировано 167 ДТП, в которых 9 человек погибли и 175 пострадали. Как и неделей раньше самым распространенным видом аварии стал наезд на пешеходов. Таких случаев зарегистрировано 75 при этом более половины из них (53%) произошли в зоне пешеходного перехода.

На втором месте по количеству ДТП стали столкновения автомобилей - всего их произошло 60. Далее с большим отрывом следуют наезд на стоящее транспортное средство, наезд на препятствие, наезд на велосипедистов.

Ранее столичная Госавтоиснпекция сообщила, что МКАД подтвердила звание самой аварийно-опасной магистрали города. По итогам 10 месяцев этого года на МКАД зарегистрировано 577 ДТП, в которых 44 человека погибли и 687 получили ранения.

Из видов ДТП на этой дороге лидируют столкновения (68%), наезд на стоящее транспортное средство (14%),наезд на препятствие (12%).

По счастью, наезды на пешеходов там происходят не часто. также бывают. Например, если наезд на стоящее транспортное средство происходит в том случае, когда люди остановились на МКАД, чтобы оформить мелкое ДТП, без жертв, вышли из машин, став пешеходами, и их тут же сбили.