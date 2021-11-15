Скончался председатель брянского Союза писателей Владимир Сорочкин

В Брянске скончался председатель Правления Союза писателей Брянской области Владимир Сорочкин. Ему было 60 лет, причина смерти - инсульт, сообщили "РГ" в пресс-службе правительства региона.

Сорочкин - член Союза писателей России с 1996 года, в 2007 году он возглавил Брянскую областную общественную писательскую организацию, был секретарем Союза писателей России, членом Союза писателей Союзного государства, секретарем Международного союза писателей и мастеров искусств (Украина), сообщили в писательской организации. Он дважды был делегатом XIII и XIV съездов Союза писателей России в 2008 и в 2013 годах, а также делегатом I съезда Союза писателей Союзного Государства (Минск, 2009).

Его стихи и переводы публиковались во многих журналах и альманахах. Владимир Сорочкин - лауреат многих российских и международных литературных премий. Награжден медалями "В память 200-летия Ф.И. Тютчева (2003) и "За вклад в развитие города Брянска" (2013). Главный редактор альманаха "Литературный Брянск". Вел семинар поэзии Брянского областного литературного объединения СП России.

"Талантливый поэт и переводчик, замечательный человек, он очень много сделал для писательской организации, поднял ее престиж, поставил общественную работу на высокий уровень. Он всегда был на связи, улыбчивый и доброжелательный, готовый помочь, подсказать, подбодрить", - говорится в некрологе на сайте Союза писателей Брянской области.