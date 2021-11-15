Стали известны подробности нападения на больницу под Тулой

В Тульской области родственники умершего пациента больницы извинились за погром, устроенный в медучреждении. В больничном скандале участвовали четыре человека, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Инцидент в Новомосковской клинической больнице произошел накануне около 21:00. Примерно в 20:00 в реанимации больницы скончался мужчина 32 лет. После этого в медучреждение нагрянули четверо его родственников, один из которых выломал три двери и разбил стационарный телефон.

Прибывшие по вызову охраны сотрудники ППС остановили скандал. Один из скандалистов был задержан и доставлен в отделение полиции. В отношении 38-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело за учиненный вандализм. Еще один участник инцидента был привлечен к административной ответственности за проникновение на охраняемый объект. В действиях двух других состава преступления не обнаружено.

Как ранее рассказал "РГ" источник в правоохранительных органах, родственников умершего мужчины возмутили противоречивые сообщения о его смерти в реанимации, поступавшие из больницы. Оба задержанных полицией раскаялись в том, что сделали.