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15.11.2021 16:13
Рубрика: Происшествия

Стали известны подробности нападения на больницу под Тулой

Текст: Елена Шулепова (Тула)

В Тульской области родственники умершего пациента больницы извинились за погром, устроенный в медучреждении. В больничном скандале участвовали четыре человека, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

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Инцидент в Новомосковской клинической больнице произошел накануне около 21:00. Примерно в 20:00 в реанимации больницы скончался мужчина 32 лет. После этого в медучреждение нагрянули четверо его родственников, один из которых выломал три двери и разбил стационарный телефон.

Прибывшие по вызову охраны сотрудники ППС остановили скандал. Один из скандалистов был задержан и доставлен в отделение полиции. В отношении 38-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело за учиненный вандализм. Еще один участник инцидента был привлечен к административной ответственности за проникновение на охраняемый объект. В действиях двух других состава преступления не обнаружено.

Как ранее рассказал "РГ" источник в правоохранительных органах, родственников умершего мужчины возмутили противоречивые сообщения о его смерти в реанимации, поступавшие из больницы. Оба задержанных полицией раскаялись в том, что сделали.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область

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