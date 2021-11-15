Столичные парковки временно нельзя оплатить через СМС

Из-за технических проблем на Единой мобильной платформе у некоторых пользователей наблюдаются временные ограничения при оплате парковки через СМС. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

Как отмечает портал, оплатить парковку сейчас можно через мобильное приложение "Парковки Москвы", личный кабинет на сайте parking.mos.ru или через ближайший паркомат.

Напомним, что по всем вопросам можно обратиться в единый контакт-центр "Московский транспорт" по телефонам: 3210 с мобильного или +7 495 539-54-54.