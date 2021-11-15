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15.11.2021 11:51
Рубрика: Дороги

Столичные парковки временно нельзя оплатить через СМС

Текст: Ирина Огилько
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Из-за технических проблем на Единой мобильной платформе у некоторых пользователей наблюдаются временные ограничения при оплате парковки через СМС. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

Жители Москвы могут проголосовать за новые проекты парков

Как отмечает портал, оплатить парковку сейчас можно через мобильное приложение "Парковки Москвы", личный кабинет на сайте parking.mos.ru или через ближайший паркомат.

Напомним, что по всем вопросам можно обратиться в единый контакт-центр "Московский транспорт" по телефонам: 3210 с мобильного или +7 495 539-54-54.