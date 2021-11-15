В Подмосковье изъяли 2,5 килограмма мефедрона

Крупную партию наркотиков пытался сбыть в Подмосковье 33-летний житель Курска.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что он распространял наркотики через теневой сегмент интернета в Богородском городском округе. В ходе обыска арендованного им дома, расположенного в деревне Большое Буньково, полицейские обнаружили три полимерных пакета с порошкообразным веществом, электронные весы и оборудование для изготовления наркотиков. Экспертиза показала, что это - мефедрон весом 2,5 килограмма.

Задержанный взят под стражу. Возбуждено уголовное дело.