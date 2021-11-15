В Подмосковье изъяли незаконный арсенал

В Раменском обнаружили оружейную мастерскую, где приводились в рабочее состояние пистолеты, винтовки и автоматы времен Великой Отечественной войны.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что эту мастерскую обнаружили сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Московской области во взаимодействии с представителями ФСБ России.

В бане и гараже на территории частного домовладения найдены девять единиц оружия. Среди них два пистолета ТТ и пистолет-пулемет Шпагина, изготовленные самодельным способом и пригодные для стрельбы боевыми патронами. Остальные экземпляры в настоящее время исследуют эксперты. Изъяты более 400 патронов различного калибра и составные части к огнестрельному оружию.

Здесь же не только ремонтировалось и восстанавливалось, но и переделывалось в боевое и охолощенное оружие. С задержанного криминального умельца взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.