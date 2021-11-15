Свадебный кортеж утроил стрельбу на трассе в пригороде Владивостока

Полиция проверит видеозапись со стрельбой из свадебного кортежа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Приморскому краю.

Ролик с происшествием был размещен в социальных сетях. Видно, как несколько иномарок едут медленно, тормозя движение основного потока. Авторы записи отмечают также, что из кортежа стреляли в воздух.

"Очевидцы сообщили, что таким образом участники происшествия отмечали свадьбу. При этом периодически из движущихся автотранспортных средств производились выстрелы в воздух. В настоящее время в УМВД России по городу Владивостоку по данному факту назначена проверка, в рамках которой устанавливаются личности участников и обстоятельства происшествия", - сообщили в пресс-службе.

Полиция просит откликнуться свидетелей происшествия, имеющих записи видеорегистраторов. Там также отмечают, что некоторых участников инцидента уже определили.