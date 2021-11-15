Трутнев пригрозил губернаторам "выводами" из-за ситуации с COVID-19

Ряд увеселительных заведений и торговых центров нарушают режим изоляции по коронавирусу. Об этом заявил вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральной округе Юрий Трутнев.

Среди нарушителей благовещенские рестораны "Сопрано", "Пророк" и "Звезда", в Улан-Удэ - "Галерея", в Хабаровске - "Гараж", во Владивостоке - ТЦ "Черемушки" и "Калина-молл". По словам Трутнева, это "уже работа для прокуратуры".

"Я думаю, что вы обращаете внимание, что практически каждую неделю вопросы коронавируса обсуждаются на уровне президента. Будете в этом отношении плохо работать, выводы будут делаться тоже на этом уровне", - добавил вице-премьер Трутнев, обращаясь к главам регионов.

При этом худший уровень вакцинации в округе зафиксирован в Хабаровском и Приморском краях и Еврейской автономной области. В целом по округу полный курс вакцинации завершен не более чем у 2,67 млн человек (53% от плана).

"В ряде субъектов резко увеличилась смертность от коронавируса. Так, суточный прирост умерших в Забайкальском крае увеличился с 4 человек до 12, в Республике Саха (Якутия) - с 4 до 9, в Бурятии - с 4 до 8 человек", - подчеркнул Трутнев.