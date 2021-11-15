В Нижегородской области маршрутка опрокинулась в кювет

В Воскресенском районе Нижегородской области маршрутное такси опрокинулось в кювет. Пострадали три человека.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, в понедельник в районе 8.20 водитель автомобиля "Газель" не справился с управлением. Микроавтобус следовал из Воскресенского в Дунаевы Поляны. На момент аварии в транспортном средстве находились 16 пассажиров. Троим потребовалась помощь врачей, после осмотра двух человек отпустили домой, а одну женщину госпитализировали.

На месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства ДТП.

Сегодня в Нижегородской области, по данным ГУ МЧС по региону, ожидаются усиления северного ветра до 13-18 метров в секунду, на дорогах снежные заносы, гололед. В ведомстве попросили граждан по возможности воздержаться от поездок на машине.