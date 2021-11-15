В Перми разработали детектор QR-кодов для военной промышленности

Пермская IT-компания "ВИПАКС" создала модуль для распознавания QR-кодов. В новой разработке применяются алгоритмы искусственного интеллекта, созданные специально для использования на опасных производственных объектах, в том числе на предприятиях оборонной отрасли.

Новый детектор позволит промышленникам идентифицировать личность сотрудника, даже если он носит типовую форму, респиратор или очки. Так, в QR-код можно будет внести ФИО, должность и уровень допуска работника, а также номер автотранспорта. Идентификация будет происходить с помощью штрихкода, нанесенного на спецодежду, лобовое стекло или кузов спецтранспорта. Используя модуль, сотрудники предприятий смогут выявить нарушителя при нахождении в запретной зоне без выписанного наряда, без допуска в зону или при отклонении транспорта от назначенного маршрута.

Интерес к новой технологии проявляют не только предприятия промышленного сектора. Детектор QR-кодов актуален в связи с повышенным запросом на антиковидные решения. Поэтому разработчики планируют скорректировать возможности детектора для применения в общественных местах: контроля доступа в кинотеатры, торговые центры и другие объекты общественной инфраструктуры. Умное решение будет фиксировать предъявленный QR-код, сверяться с данными на "Госуслугах" и выводить информацию на мониторы службы охраны.