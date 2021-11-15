Дорога построена с нуля и связала улицу Спешилова с медицинским кластером в Камской долине. Об этом написал в своем блоге глава Перми Алексей Дёмкин.

Как рассказали в МКУ "Пермблагоустройство", подрядчик реконструировал участок улицы между улицами Спешилова и Шевченко. Протяженность новой дороги составила 1,25 километра.

- Этот строительный сезон ознаменован не только серьезным ремонтом существующих улиц, но и появлением новых объектов. В Перми завершается строительство улицы Маршала Жукова, которая обеспечила еще один заезд к медицинским учреждениям в Камской долине. Подрядчик реконструировал участок улицы между улицами Спешилова и Шевченко. Двухполосная дорога связала улицу Спешилова с Пермским краевым перинатальным центром и Федеральным центром сердечно-сосудистой хирургии имени Суханова. Строительство дороги - это, в том числе, и задел на будущее, в перспективе она важна для дальнейшего развития этой территории, в том числе для строительства детского реабилитационного центра, - сообщил Алексей Дёмкин.

Участок улицы Маршала Жукова сделали двухполосным, здесь появились остановки и тротуар. Подрядчик также провел устройство водопровода, ливневой и хозяйственной канализации. Также в рамках строительства обустроена велодорожка, здесь появились четыре автобусные остановки и новые сети наружного освещения, установлены знаки, нанесена разметка, обустроены газоны, проведено озеленение. Строительство дороги, как и планировалось, завершилось до конца года. На этой неделе планируется приемка объекта.

Напомним, в 2021 году в Перми отремонтировали по национальному проекту "Безопасные качественные автомобильные дороги" 18 объектов улично-дорожной сети. Нацпроект "Безопасные качественные дороги" реализуется в Перми с 2017 года (до 2019 года - федеральный приоритетный проект). Участие Перми в национальном проекте позволило увеличить долю дорог в нормативном состоянии с 50 до 70 процентов и ликвидировать более 160 очагов аварийности.