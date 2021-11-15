В Самарской области актуализируют реестр объектов недвижимости

Губернатор Дмитрий Азаров совместно с главами муниципальных образований, региональных министерств и представителями федеральных ведомств провел совещание по вопросам актуализации данных единого государственного реестра недвижимого имущества по объектам, расположенным в Самарской области.

В результате такие объекты недвижимости - чаще всего это земельные участки и частные дома - оказываются поставленными на кадастровый учет, но при этом данных об их владельцах нет. Это серьезно ограничивает возможности собственников и создает барьеры при инфраструктурном развитии городов и районов губернии.

29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон № 518-ФЗ. Он определяет механизм проведения работ по выявлению правообладателей таких объектов недвижимости.

- Наша с вами обязанность - обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации и Самарской области. Эта работа, в том числе, направлена на создание элементарного порядка и учета имущественного комплекса, - подчеркнул губернатор.

Для установления собственников объектов недвижимости под координацией министерства имущественных отношений Самарской области проводится комплекс работ согласно утвержденной дорожной карте. Управлением Росреестра в муниципалитеты направлен перечень объектов, требующих установления собственников. Далее муниципалитеты, основываясь на федеральном законе № 518-ФЗ, устанавливают правообладателей объектов недвижимости путем анализа сведений в своих архивах, запросов в налоговые органы, ПФР России, МВД, ЗАГС, нотариальные конторы и т.д. Также выявляются объекты, которые уже не существуют, но по-прежнему числятся в ЕГРН. На 1 ноября проведена работа в отношении 7518 объектов недвижимости. По числу объектов, по которым муниципалитеты уже приняли решение об установлении собственников, Самарская область на текущий момент занимает 9 место в рейтинге Росреестра среди всех субъектов РФ.

Вместе с тем, глава региона, учитывая значительное общее количество объектов, потребовал от глав муниципалитетов и городов ускорить работу по верификации списков, полученных от Росреестра.

Актуальные и полные данные ЕГРН по объектам недвижимости Самарской области позволят снизить риски возникновения сложностей при реализации различных инфраструктурных и инвестиционных проектов, модернизации сферы ЖКХ, дорожного строительства, строительства социальных объектов и иных мероприятий, требующих взаимодействия с собственниками объектов недвижимости. Как отмечают в Управлении Росреестра, наличие полных и актуальных сведений об объектах недвижимости в ЕГРН обеспечит гражданам защиту их прав и имущественных интересов. Ведь без надлежащих правоустанавливающих документов, то есть, без внесения сведений в ЕГРН, собственник не сможет продать, подарить и передать по наследству свой объект недвижимости.

- Также это убережет от мошеннических действий, позволит органу регистрации прав оперативно направить в адрес собственника различные уведомления, обеспечить согласование с правообладателями земельных участков местоположения границ смежных участков, что поможет избежать возникновения споров, - отметил руководитель Управления Росреестра по Самарской области Вадим Маликов.

Справка "РГ"

Собственники объектов недвижимости могут сами подать заявление о обновлении данных объекта, стоящего на кадастровом учете. Это можно сделать с помощью сайта Росреестра или через МФЦ. Так за 4 месяца действия Федерального закона №518-ФЗ 2319 человек зарегистрировали свои права на ранее учтенные объекты недвижимости.