АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило техническое перевооружение площадки ФГУ в Барабинском районе

АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило работы по техническому перевооружению площадки горизонтальных фильтров-грязеуловителей (ФГУ) перекачивающей станции (ПС) "Барабинск". Объект расположен в Новосибирской области.

Модернизация производственной инфраструктуры станции выполнялась в соответствии с программой развития, технического перевооружения и реконструкции магистральных трубопроводов предприятия на 2021 год.

Работы по техническому перевооружению оборудования проводились в рамках действующего производства. На существующей площадке был смонтирован новый узел фильтров - грязеуловителей, надземные шиберные задвижки в количестве шести единиц. Также проведено обустройство системы дренажа от узла ФГУ, выполнена теплоизоляция и электрообогрев надземных участков трубопроводов, дренажных трубопроводов, а также надземного участка линии отбора давления. Устаревшее и выработавшее свой эксплуатационный ресурс оборудование было демонтировано.

Новый узел ФГУ предназначен для очистки нефтепродукта от механических примесей, образующихся во время эксплуатации линейной части магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Омск - Сокур. Пропускная способность фильтров-грязеуловителей составляет 1100 кубометров в час, тонкость фильтрации - 4 мм. Назначенный срок службы рассчитан на 30 лет.

По окончании строительно-монтажных работ и комплексного опробования установленного оборудования узел ФГУ введен в эксплуатацию. Технологические операции, выполняемые на перекачивающей станции после модернизации существующей площадки фильтров, не изменятся.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"