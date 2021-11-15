Два человека погибли в результате поджога вагончика в Приангарье

В поселке Залари Иркутской области двое мужчин погибли и пятеро госпитализированы с ожогами. Возбуждено уголовное дело об убийстве общеопасным способом, сообщил региональный главк СК РФ.

Преступление было совершено в ночь на 13 ноября. Как полагают следователи, накануне вечером произошла драка между двумя жителями поселка и шестью мужчинами, которые работали на одном из строительных объектов Залари. После конфликта злоумышленники подожгли строительный вагончик с рабочими. Люди получили тяжелые травмы.

Следователи определили круг подозреваемых. Расследование продолжается.