В АО "РЭС" подвели итоги участия в мероприятиях фестиваля #ВместеЯрче

Новости

В центре Москвы обстреляли основателя группы "Ногу свело!" 10:32
Морозы до минус 19 пообещали москвичам в конце ноября 10:26
Израиль начнет пускать привитых "Спутником V" туристов с 1 декабря 10:21
Власти готовят меры по сдерживанию цен на сахар и масло 10:15
В Москве 78-летняя женщина с сообщником похитили картины Врубеля и Бурлюка 10:12
В Кабуле произошел взрыв 09:58
Visa отменит комиссию за переводы по номеру телефона 09:52
Россия заключила оружейные контракты на 10 млрд долларов в 2021 году 09:46
Сбербанк снизил ставки по семейной ипотеке 09:40
БМПТ "Терминатор" получит умные снаряды для борьбы с дронами 09:19
Глава Мурманской области Андрей Чибис ушел на самоизоляцию 09:08
В Москве заявку на экспресс-диагностику COVID-19 можно заполнить онлайн 08:52
Латвия начала военные учения у границы с Беларусью 08:47
ФАС: Электроэнергия не подорожает из-за введения эталонных тарифов 08:30
Названа самая опасная дорога Москвы 08:20
Овечкин приблизился к Сундину в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ 08:15
В Роскачестве предупредили о дефиците вина на мировом рынке 08:05
Около 4 тысяч объектов зимнего отдыха откроют в Москве 07:57
В Минцифры напомнили о необходимости регистрации корпоративных sim-карт 07:55
WSJ: Трамп продаст права на отель в Вашингтоне за 375 млн долларов 07:06
В Южно-Сахалинске более 300 детей эвакуировали из-за пожара в лицее 06:18
В Ливерпуле таксист закрыл террориста-смертника в автомобиле 05:36
Белый дом назвал дату и время виртуального саммита Байдена и Си Цзиньпина 05:22
В Австрии изучают возможность введения ночного локдауна для привитых 04:24
Производство новейших истребителей начали на заводе в Хабаровском крае 04:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Мичков, сыграв за сборную России по хоккею в 16 лет, побил рекорд Овечкина
Мичков, сыграв за сборную России по хоккею в 16 лет, побил рекорд Овечкина
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
15.11.2021 10:15

В АО "РЭС" подвели итоги участия в мероприятиях фестиваля #ВместеЯрче

Системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области - Акционерное общество "Региональные электрические сети" - регулярно принимает активное участие во Всероссийском фестивале энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. Даже в условиях сложной эпидемиологической ситуации и режима повышенной готовности, установленном в Новосибирской области, эта добрая традиция не прекратилась.
Фото: Пресс-служба АО "РЭС" Фото: Пресс-служба АО "РЭС"
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"

В течение года, соблюдая все необходимые ограничительные меры, специалисты АО "РЭС" провели различные мероприятия в поддержку фестиваля #ВместеЯрче. В них приняли участие школьники, студенты и молодые специалисты предприятия. Общий охват всех вовлеченных аудиторий превысил 4500 человек.

Так, в рамках социальной компании энергетики провели открытый урок по электробезопасности и энергосбережению в средней общеобразовательной школе №47 Барабинского района Новосибирской области для учащихся 9 класса, на котором присутствовало порядка 30 ребят.

Полезные и важные знания о правилах безопасного и бережливого обращения с электричеством энергетики доносили до подрастающего поколения и в неформальной обстановке - в рамках веселого праздника, приуроченного ко Дню защиты детей. Гостями праздничной площадки в этом году стали более тысячи маленьких горожан и их родителей.

Кроме очных мероприятий, в условиях пандемии специалисты АО "РЭС" активно использовали и дистанционный формат. В частности, в рамках Соглашения о сотрудничестве с Уполномоченным по правам ребенка в Новосибирской области была проведена совместная кампания по профилактике электротравматизма и пропаганде принципов энергосбережения посредством распространения тематических раздаточных материалов в образовательных учреждениях Новосибирска и районов области. Таким способом удалось охватить еще более 3000 учащихся.

В настоящее время в компании ведется разработка видеоурока по электробезопасности и энергосбережению для демонстрации в учебных заведениях региона без необходимости очного посещения сотрудниками предприятия. Это позволит обеспечить безопасность всех участников и снизить риск распространения коронавирусной инфекции.

Также в рамках Всероссийского молодежного производственного совещания "Диалог на равных" и Всероссийского дня открытых дверей #ВместеЯрче АО "РЭС" провело ряд мероприятий, направленных на популяризацию профессий ТЭК, расширение практико-ориентированных методов обучения, привлечение учащихся среднего и высшего профессионального образования.

Новосибирские энергетики традиционно выступили с инициативой привлечения энергетических студенческих отрядов НРО МООО "РСО" для работы в период летних каникул. Около 40 студентов НГТУ НЭТИ в течение летнего трудового семестра выполняли работы практически по всем основным направлениям производственной деятельности предприятия. А для будущих энергетиков из Новосибирского промышленно энергетического колледжа (НПЭК) были проведены экскурсии на высоковольтные подстанции 110 кВ. В общей сложности энергообъекты посетили в 42 студента этого колледжа.

Помимо экскурсий на объекты компании специалисты компании с готовностью участвуют в профориентационных встречах, одна из них была организована для 80 старшекурсников Новосибирского электромеханического колледжа.

В целом мероприятия по продвижению энергосбережения и электробезопасности, реализованные АО "РЭС" в рамках фестиваля #ВместеЯрче в течение 2021 года, получили широкое освещение в различных СМИ и социальных сетях, а также в эфире федеральных и региональных телеканалов, что позволило привлечь внимание общественности к данной теме.

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"

В регионах Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СФО Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

Главное сегодня

В Минцифры напомнили о необходимости регистрации корпоративных sim-карт
Глава Минздрава рассказал о работе над препаратом против COVID-19
Экипажу МКС приказано укрыться от космического мусора
Инфекционист описал три сценария развития ситуации с коронавирусом
Столтенберг: В НАТО нет консенсуса по вопросу вступления Украины