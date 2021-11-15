В АО "РЭС" подвели итоги участия в мероприятиях фестиваля #ВместеЯрче

Системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области - Акционерное общество "Региональные электрические сети" - регулярно принимает активное участие во Всероссийском фестивале энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. Даже в условиях сложной эпидемиологической ситуации и режима повышенной готовности, установленном в Новосибирской области, эта добрая традиция не прекратилась.

В течение года, соблюдая все необходимые ограничительные меры, специалисты АО "РЭС" провели различные мероприятия в поддержку фестиваля #ВместеЯрче. В них приняли участие школьники, студенты и молодые специалисты предприятия. Общий охват всех вовлеченных аудиторий превысил 4500 человек.

Так, в рамках социальной компании энергетики провели открытый урок по электробезопасности и энергосбережению в средней общеобразовательной школе №47 Барабинского района Новосибирской области для учащихся 9 класса, на котором присутствовало порядка 30 ребят.

Полезные и важные знания о правилах безопасного и бережливого обращения с электричеством энергетики доносили до подрастающего поколения и в неформальной обстановке - в рамках веселого праздника, приуроченного ко Дню защиты детей. Гостями праздничной площадки в этом году стали более тысячи маленьких горожан и их родителей.

Кроме очных мероприятий, в условиях пандемии специалисты АО "РЭС" активно использовали и дистанционный формат. В частности, в рамках Соглашения о сотрудничестве с Уполномоченным по правам ребенка в Новосибирской области была проведена совместная кампания по профилактике электротравматизма и пропаганде принципов энергосбережения посредством распространения тематических раздаточных материалов в образовательных учреждениях Новосибирска и районов области. Таким способом удалось охватить еще более 3000 учащихся.

В настоящее время в компании ведется разработка видеоурока по электробезопасности и энергосбережению для демонстрации в учебных заведениях региона без необходимости очного посещения сотрудниками предприятия. Это позволит обеспечить безопасность всех участников и снизить риск распространения коронавирусной инфекции.

Также в рамках Всероссийского молодежного производственного совещания "Диалог на равных" и Всероссийского дня открытых дверей #ВместеЯрче АО "РЭС" провело ряд мероприятий, направленных на популяризацию профессий ТЭК, расширение практико-ориентированных методов обучения, привлечение учащихся среднего и высшего профессионального образования.

Новосибирские энергетики традиционно выступили с инициативой привлечения энергетических студенческих отрядов НРО МООО "РСО" для работы в период летних каникул. Около 40 студентов НГТУ НЭТИ в течение летнего трудового семестра выполняли работы практически по всем основным направлениям производственной деятельности предприятия. А для будущих энергетиков из Новосибирского промышленно энергетического колледжа (НПЭК) были проведены экскурсии на высоковольтные подстанции 110 кВ. В общей сложности энергообъекты посетили в 42 студента этого колледжа.

Помимо экскурсий на объекты компании специалисты компании с готовностью участвуют в профориентационных встречах, одна из них была организована для 80 старшекурсников Новосибирского электромеханического колледжа.

В целом мероприятия по продвижению энергосбережения и электробезопасности, реализованные АО "РЭС" в рамках фестиваля #ВместеЯрче в течение 2021 года, получили широкое освещение в различных СМИ и социальных сетях, а также в эфире федеральных и региональных телеканалов, что позволило привлечь внимание общественности к данной теме.

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"