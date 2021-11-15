Житель Красноярского края устроил в морге "сражение с зомби"

Следственный комитет возбудил уголовное дело о надругательстве над телами умерших в поселке Курагино Красноярского края. Задержан подозреваемый, назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза, сообщили в СУ СК РФ по региону.

По данным правоохранителей, полученным от сотрудников районного отделения "Красноярского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы", в ночь на 14 ноября неизвестный взломал дверь в помещение морга и надругался над телами. По подозрению в совершении этого преступления задержан 32-летний житель Курагинского района.

По версии следователей, пьяный мужчина искал место для ночлега и забрался в морг судмедэкспертизы, предварительно взломав дверь. Известно, что взломщик, вооружившись скальпелем и ножами, изрезал тела трех мужчин и женщины. По словам подозреваемого, в морге он спал, а когда проснулся, "заметил, как умершие стали оживать". Это и стало причиной резни.

Расследование продолжается.