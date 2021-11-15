Стали известны подробности о происшествии на заводе в Невинномысске

По данным ГУ МЧС Ставрополья, цистерна на заводе в Невинномысске не взорвалась, произошел локальный пропуск на одном из соединений. В цистерне действительно находились остатки азото-аммиачной смеси.

- Пропуск оперативно ликвидирован работниками предприятия. Горения нет. Погибших и пострадавших нет, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону.

Никаких угроз для жителей города и работников завода в связи с происшествием нет, уточнили в чрезвычайном ведомстве. Всего в ликвидации аварии участвовали 47 сотрудников ГУ МЧС и 15 единиц техники.