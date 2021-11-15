В Ленинградской области нашли останки погибших в годы войны солдат

Поисковики обнаружили в городах Шлиссельбург и Выборг Ленинградской области захоронения времен Великой Отечественной войны.

Как сообщает следком Ленинградской области, в лесу возле улицы Красный Тракт в Шлиссельбурге члены поискового отряда "Воин" обнаружили военное захоронение с останками 18 человек - предполагается, что это были солдаты Красной Армии.

В Выборге найдены останки еще одного бойца, погибшего в годы Великой Отечественной войны, - рядом лежал штык-нож.

Следственные отделы городов проводят по этим фактам доследственные проверки. Назначены судебные медико-криминалистические экспертизы, чтобы установить возраст, пол и причины смерти людей, останки которых нашли поисковики.