В Петербурге словесный конфликт закончился стрельбой из травмата

В центре Петербурга словесная перепалка между мужчинами закончилась стрельбой из травматического оружия.

Как сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, в полицию обратился 28-летний мужчина. По его словам, накануне ночью возле дома 51 по Гороховой улице после словесного конфликта на него напали двое неизвестных. Они повредили его автомобиль, несколько раз выстрелили в него из травматического пистолета и скрылись.

Правоохранители разыскивают нападавших. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".